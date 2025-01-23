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23 января, 22:00

Происшествия

Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года тюрьмы

Фото: 123RF/armmypicca

Подросток Аксель Рудакубана получил 52 года тюремного заключения за убийство трех девочек в английском Саутпорте. Решение было озвучено в королевском суде Ливерпуля судьей Джулианом Гуcом, передает телеканал Sky News.

"Я приговариваю его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Он провел под арестом 175 дней, поэтому его минимальный срок составит 51 год и 190 дней", – сказал судья при оглашении приговора.

При этом Гус отметил, что не имел возможности приговорить подростка к гарантированному пожизненному тюремному заключению из-за его возраста на момент преступления – тогда Рудакубане было 17 лет.

Сам осужденный не присутствовал при оглашении приговора, так как был выведен из суда после попыток сорвать заседание криками о плохом самочувствии.

Ранее Рудакубана признал свою вину по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хранении холодного оружия с целью нападения и ряде других преступлений.

Рудакубана с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт на севере Англии 29 июля 2024 года. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.

Трагедия спровоцировала беспорядки, которые впоследствии распространились по стране. Более 50 правоохранителей пострадали при их подавлении.

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