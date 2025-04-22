В ТиНАО задержаны двое школьников, подозреваемых в избиении ученика

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В ТиНАО задержаны двое подростков, которые подозреваются в избиении несовершеннолетнего в школе. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Следственного комитета (СК).

"В настоящее время задержаны двое подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия. Следствием допрашивается педагогический состав учебного заведения, а также иные свидетели", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в понедельник, 21 апреля, в школе на улице Радужной подростки, желая "противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним", избили одного из учеников. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью мальчика будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Информация о произошедшем ранее появилась в Сети. Тогда сообщалось, что на подростка напали из-за необычной внешности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела и установленных деталях произошедшего.

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы, в свою очередь, сообщили, что взяли на контроль ситуацию с избиением подростка. Для проведения внутренней проверки в школе создана специальная комиссия. Ситуацию на личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.