В Москве из школы № 2120 исключили избивших восьмиклассника учащихся

Фото: телеграм-канал Mash

Учеников, избивших восьмиклассника в столичной школе № 2120, исключили из учебного заведения. Об этом департамент образования и науки Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних.

"Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы", – добавили в пресс-службе.

Информация о происшествии появилась изначально в Сети. Причиной инцидента стала необычная внешность подростка. В результате его госпитализировали и направили в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела и установленных деталях произошедшего.

Позже в ходе него подозреваемые были задержаны. Также правоохранители выяснили, что избиение было затеяно из-за желания подростков "противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".