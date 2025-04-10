Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об издевательствах над девочкой на Урале

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по уголовному делу об издевательствах сверстников над 12-летней девочкой в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Зимой текущего года два школьника заставили девочку с ограниченными возможностями здоровья раздеться, после чего избили ее. Происходящее они снимали на видео, которое позже распространили в Сети.

В настоящий момент нарушители продолжают посещать занятия и не изолированы от общества. Кроме того, по решению суда было отказано в их помещении в учреждение закрытого типа.

"В социальной сети размещено видеообращение директора одной из школ в Челябинской области по вопросу несогласия общественности с отказом суда <…>", – указано в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину предоставить повторный доклад о проведенных следственных действиях в рамках дела. В докладе должны быть учтены все обстоятельства и доводы, которые были озвучены в публичном пространстве.

Ранее тренера по плаванию приговорили к 360 часам обязательных работ после применения насилия в адрес ребенка-инвалида в Москве. Осенью прошлого года в Сети распространилась видеозапись, где было видно, как он насильно погружает ребенка в воду с головой.

Позже тренера задержали и арестовали. В отношении него завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Зимой текущего года его признали виновным.