Тренер по плаванию задержан в Москве из-за издевательств над ребенком-инвалидом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Тренер по плаванию, который в бассейне применил физическое насилие к ребенку, был задержан в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, 22 сентября тренер оздоровительного центра на юге Москвы во время индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении ребенка 2014 года рождения. На него завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи реализуют необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента. Сотрудники столичного СК уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения и допросили сразу несколько свидетелей.

Накануне сотрудники полиции начали проверку из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне Child Ocean в Москве. В Сети появилось видео, на котором видно, как тренер держит ребенка-инвалида за руки, насильно погружая его в воду с головой. По данным собеседника СМИ, это уже не первый инцидент, который происходит с участием этого специалиста.

