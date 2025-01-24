Тренер приговорен к обязательным работам за издевательства над ребенком-инвалидом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тренер по плаванию приговорен к 360 часам обязательных работ после применения насилия в адрес ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Решение суда пока еще не вступило в законную силу.



Об инциденте с издевательством над ребенком-инвалидом в Москве стало известно 23 сентября. В Сети распространилась видеозапись, где было видно, как тренер детского бассейна Child Ocean насильно погружает ребенка в воду с головой. При этом известно, что мужчина уже не первый раз проявляет таким образом агрессию на работе.

Позже тренер по плаванию был задержан и арестован. На него завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи посмотрели записи с камер видеонаблюдения и допросили ряд свидетелей.

