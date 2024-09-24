Омбудсмен Ярославская: ребенку-инвалиду окажут помощь после издевательств тренера в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Мальчику с ограниченными возможностями здоровья окажут необходимую помощь после издевательств тренера в оздоровительном центре в Москве, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

"Тренер, не стесняясь камеры, применил к одному из подопечных странные меры воспитания, которые больше походят на избиение и унижение. На кадрах видно, как мужчина хватает ребенка за руки и с головой окунает в воду. Также он отбирает у мальчика резиновую шапочку, несмотря на сопротивление последнего", – сказала Ярославская, подчеркнув, что матери мальчика окажут всю необходимую поддержку.

Об инциденте с издевательством над ребенком-инвалидом в Москве стало известно 23 сентября. В Сети распространилась видеозапись, на кадрах которой видно, как тренер детского бассейна Child Ocean насильно погружает ребенка в воду с головой. При этом известно, что мужчина уже не впервые проявляет агрессию на работе.

Позже тренер по плаванию был задержан. На него завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения и допросили сразу несколько свидетелей.

В свою очередь, управляющая бассейном в оздоровительном центре рассказала, что у этого тренера есть все необходимые документы, а также сертификаты по гидрореабилитации. При этом в самом центре на юге столицы он работал всего три месяца.