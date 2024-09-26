Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения издевавшемуся над ребенком-инвалидом тренеру по плаванию Сергею Саяпину в виде запрета на определенные действия до 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд отказал следователям в удовлетворении их ходатайства об аресте тренера.

Об инциденте с издевательством над ребенком-инвалидом в Москве стало известно 23 сентября. В Сети распространилась видеозапись, где было видно, как тренер детского бассейна Child Ocean насильно погружает ребенка в воду с головой. При этом известно, что мужчина уже не первый раз проявляет таким образом агрессию на работе.

Позже тренер по плаванию был задержан. На него завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения и допросили ряд свидетелей.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская пообещала оказать необходимую помощь ребенку и его матери.

