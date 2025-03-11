СК возбудил дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили дело о хулиганстве после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел вечером 7 марта возле дома, расположенного на улице Бохняке. По данным ведомства, там произошла драка несовершеннолетних, в результате которой девочка 2011 года рождения получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. По результатам расследования будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В середине февраля Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком в Зеленограде. В соцсетях сообщили, что группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на них в автобусе.

В результате дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Глава СК РФ поручил доложить ему о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



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