Директора школы № 2120 освободили от должности после избиения ученика одноклассниками

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Директор московской школы № 2120, в которой одноклассники избили ученика, освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В среду, 23 апреля, в департаменте пройдет встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в образовательном учреждении, говорится в публикации.

Изначально информация об избиении появилась в Сети. Причиной инцидента стала необычная внешность подростка. В результате он был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела и установленных деталях произошедшего.

Спустя время подозреваемых задержали. Как выяснили правоохранители, избиение было затеяно из-за желания юношей "противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".

Кроме того, напавших на школьника подростков исключили из школы. Решение приняли во время внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних.