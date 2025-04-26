В Петербурге мужчина напал на своего соседа с топором

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Петербурга 39-летний местный житель напал на своего соседа с топором, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на проспекте Солидарности. По данным следствия, в ходе возникшего между мужчинами конфликта подозреваемый схватился за топор и ударил своего соседа по голове.

В результате у потерпевшего диагностирован ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Нападавший, в свою очередь, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве рядом с Тимирязевским парком на улице Новой Ипатовке злоумышленник в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им телесные повреждения топором. Его задержали.

До этого в столице возбудили уголовное дело на 16-летнего юношу, который во время драки ударил другого школьника по голове. Пострадавший попал в реанимацию. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.