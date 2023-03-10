В Москве злоумышленник ранил топором двоих мужчин

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве рядом с Тимирязевским парком на улице Новой Ипатовке злоумышленник в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им телесные повреждения топором. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"Мужчина 1957 года рождения госпитализирован. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь. Фигурант установлен и задержан", – сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура Северного административного округа проконтролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение нападавшего к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, пункта "а" и по части 2, статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

Ранее Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Кизика, который 9 марта столкнул подростка под поезд в метро. Мужчина будет заключен под стражу до 9 мая 2023 года. 15-летний подросток остался жив, его жизни ничего не угрожает.

До этого в Москве возбудили уголовное дело на 16-летнего юношу, который во время драки ударил другого школьника по голове. Пострадавший попал в реанимацию. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.



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