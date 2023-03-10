Суд арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Кизика, который толкнул подростка под поезд в метро.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что толкнувший подростка под поезд в столичном метро мужчина выписался из психиатрической больницы за несколько часов до инцидента. Отмечалось, что у него может быть шизофрения.

Инцидент произошел на станции метро "Киевская" 9 марта. Мужчина 1961 года рождения толкнул под колеса прибывающего электропоезда 15-летнего подростка. Юноша остался жив. Отмечалось, что его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.



МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!