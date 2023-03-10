Мужчина толкнул подростка под поезд в Москве после выписки из психлечебницы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Толкнувший подростка под поезд в столичном метро мужчина выписался из психиатрической больницы за несколько часов до инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

"По предварительной информации, Владимир Кизик был выписан из психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева в тот же день, когда произошел инцидент", – отметил собеседник агентства.

По его словам, у мужчины может быть шизофрения. Сотрудников медучреждения, где Кизик проходил лечение, проверяют на предмет халатности.

Инцидент произошел на станции метро "Киевская" 9 марта. Мужчина 1961 года рождения толкнул под колеса прибывающего электропоезда 15-летнего подростка. Юноша остался жив. Отмечалось, что его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.



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