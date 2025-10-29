Притон для занятия проституцией ликвидирован в жилом доме на западе Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Оперативники на западе Москвы пресекли деятельность притона, в котором оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о притоне, организованном в подвале жилого дома на Большой Филевской улице, поступила полиции. В результате была задержана 45-летняя приезжая из Кабардино-Балкарии, которая работала там администратором. Она занималась поиском девушек, вела учет клиентов и распределяла деньги, полученные от противоправной деятельности.

В ходе обыска оперативники нашли и изъяли телефоны, записи с камер видеонаблюдения и деньги. Все предметы, как указали в ведомстве, подтверждают, что задержанная занималась преступной деятельностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации занятий проституцией.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо нее, были задержаны две девушки, которых подозревают в оказании услуг интимного характера. В отношении них составлены административные протоколы о занятии проституцией.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации притона на улице Миклухо-Маклая. Изначально по подозрению в оказании интимных услуг за деньги были задержаны две девушки, которые находились в России незаконно.

Позже были задержаны организатор и администратор борделя. Ими оказались мужчина и женщина в возрасте 24 и 34 лет, против которых было возбуждено уголовное дело.

