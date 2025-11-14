Полицейские ликвидировали бордель в подвале на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские ликвидировали бордель, который находился в подвале жилого дома на западе Москвы, в районе Дорогомилово, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, 47-летняя жительница города выполняла функции администратора в салоне, где оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Салон находился в подвале жилого дома в Кутузовском проезде, женщину задержали.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, книги учета, а также записи с видеокамер и денежные средства, подтверждающие противоправную деятельность задержанной.

Было установлено, что фигурантка обеспечивала бесперебойное функционирование заведения, объясняла девушкам условия оказания услуг, вела учет клиентов, производила расчет с "сотрудницами" и многое другое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, задержаны девушки по подозрению в оказании услуг интимного характера за деньги, составлены протоколы об административном нарушении по статье "Занятие проституцией".

Ранее правоохранители ликвидировали притон, который находился в подвале торгового центра на улице Барклая. По подозрению в организации незаконного бизнеса удалось задержать 39-летнюю приезжую женщину, которая, предположительно, выполняла функции администратора заведения. В ее задачи входило обеспечение работы борделя, отслеживание посещаемости и встречи с клиентами.

