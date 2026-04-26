ПВО сбила девять беспилотников над Севастополем

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Севастополя вечером 25 апреля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон", – обратился Развожаев к местным жителям.

Ранее украинские дроны атаковали Екатеринбург, удар одного из БПЛА пришелся по жилому многоквартирному дому. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек.

За медпомощью обратились 9 жильцов дома, одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Эксперты уже провели оценку несущих конструкций здания. Известно, что угрозы обрушения нет.