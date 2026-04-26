Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на западе Москвы

Правоохранители обнаружили тело женщины с множеством ножевых ранений в помещении на Верейской улице на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Тело было найдено вечером 25 апреля. На месте уже работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей, чтобы установить личность преступника.

Ранее полицейские задержали мать младенца, тело которого было найдено в подмосковном Серпухове. Задержанной оказалась уроженка одной из республик ближнего зарубежья. Женщину доставили в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

В Москве перед судом также предстанет 67-летний мужчина, обвиняемый в краже и жестоком обращении с собакой, повлекшем его гибель. Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.