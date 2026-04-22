Толкнувшую девочку на пути в метро Москвы женщину могут отправить на лечение

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщину, которая толкнула девочку на пути в метро Москвы, могут отправить на принудительное лечение, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

64-летняя женщина обвиняется по статье "Покушение на убийство". Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, обвиняемая страдает психическим расстройством. В момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В ведомстве добавили, что сейчас уголовное дело направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленница находится под стражей.

Инцидент произошел днем 9 ноября 2025 года на станции метро "Таганская". Жительница Краснодара на фоне личной неприязни толкнула подростка на пути непосредственно перед прибытием поезда на станцию и при включенном контактном рельсе. Родители девочки, находившиеся вместе с ней на месте происшествия, помогли ей подняться на платформу до появления поезда.

При этом женщина говорила о том, что не нанесла ребенку никакого вреда. По ее словам, она раскаивается в содеянном. Она также призналась, что плохо чувствовала себя в день происшествия. В частности, у нее поднялось давление и ее вырвало.

