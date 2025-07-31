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31 июля, 15:56

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Okaz: не менее 23 человек пострадали при поломке аттракциона в Саудовской Аравии

Не менее 23 человек пострадали при поломке аттракциона в Саудовской Аравии – СМИ

Видео: телеграм-канал SHOT

Как минимум 23 человека пострадали при поломке аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в Саудовской Аравии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Okaz.

По информации журналистов, верхняя часть каркаса аттракциона отломилась, упав на землю. Находившиеся в этот момент на объекте люди получили травмы разной степени тяжести из-за того, что стойка карусели отскочила назад на высокой скорости.

Отмечается, что по данному факту было организовано расследование для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным регионального Следственного комитета, ребенок, не заметив дыру, оперся спиной на стенку батута и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы, его госпитализировали.

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков.

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