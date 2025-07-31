Okaz: не менее 23 человек пострадали при поломке аттракциона в Саудовской Аравии

31 июля, 15:56Происшествия
По информации журналистов, верхняя часть каркаса аттракциона отломилась, упав на землю. Находившиеся в этот момент на объекте люди получили травмы разной степени тяжести из-за того, что стойка карусели отскочила назад на высокой скорости.
Отмечается, что по данному факту было организовано расследование для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным регионального Следственного комитета, ребенок, не заметив дыру, оперся спиной на стенку батута и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы, его госпитализировали.
Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков.