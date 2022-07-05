"Это наш город": центр "Моя карьера" пригласил москвичей на день вакансий 8 июля

Центр занятости "Моя карьера" готовит очередной день вакансий, он пройдет 8 июля. Мероприятие будет особенно интересно тем, кто ищет сезонную работу.

В проекте "Найди работу летом" примут участие крупнейший компании города, сеть гипермаркетов, кондитерская фабрика, страховая компания и многие другие. Они предложат горожанам больше 500 вакансий, в том числе для молодежи старше 16 лет.