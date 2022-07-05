Московская жара заставила горожан искать необычные способы охлаждения

Московская жара заставляет горожан искать необычные способы охлаждения. Люди в маршрутке сняли пассажирку, перевозившую вентилятор. При этом она так установила прибор около открытой двери, что лопасти у не подключенного к электричеству вентилятора начали быстро вращаться и создавать в салоне спасительную прохладу.

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