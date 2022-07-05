Нарколог перечислил лекарства, которые могут привести к лишению прав

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Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун предупредил, что есть лекарства, принимая которые можно лишиться водительских прав, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист объяснил, что некоторые лекарственные средства при медосвидетельствовании показывают наличие психотропных веществ в крови. К ним Ковтун отнес следующие группы препаратов:
"Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал: корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал", – рассказал он.
Кроме того, по словам эксперта, с осторожностью следует относиться и к кодеинсодержащим препаратам.
Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг среди российских регионов по потреблению антидепрессантов.
Выяснилось, что в столице лечение от депрессии проходит каждый восьмой, на 10 тысяч человек приходится 1 268 упаковок антидепрессантов, в Санкт-Петербурге – каждый девятый и 1 158 упаковок, в Московской области – каждый девятый и 1 102 упаковки.
В Центре развития перспективных технологий отметили, что меньше всего антидепрессантов принимают жители Тывы (58 упаковок на 10 тысяч человек), Чечни (83 упаковки) и Ненецкого автономного округа (143 упаковки).
Популярность антидепрессантов в России в этом году увеличилась почти вдвое
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