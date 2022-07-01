Популярность антидепрессантов в России в этом году увеличилась почти вдвое. Уровень стресса достиг такого предела, что МЧС выпустило памятку, как бороться с эмоциональным перенапряжением.

Россиянам рекомендовали учиться пресекать конфликты и не попадать в стрессовые ситуации. А если что-то пошло не так, не принимать близко к сердцу. Кроме того, не стоит забывать про хороший сон, вкусную и здоровую еду, спорт и прочие увлечения, которые приносят удовольствие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

