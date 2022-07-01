Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 1 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов, по области – 22–27 градусов. Ветер северный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что июль в Центральной России в этом году будет на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы. Также ожидается дефицит осадков.

В Москве ночью в течение месяца в среднем ожидается 13,5 градуса, днем – 23,1 градуса. Недобор по дождям может составить 40–60%, то есть вместо положенных в столице 94 миллиметров осадков прогнозируется только половина. Синоптик подчеркнул, что температура воздуха в течение месяца будет неоднородной.

Он также рассказал, что июнь в столице завершается с превышением среднемесячной температуры воздуха над климатической нормой на 1,6 градуса. За месяц в городе выпало 42 миллиметра осадков, или 56% от положенного месячного объема. Ожидается, что второй месяц лета поддержит такие тенденции.

