Москва возглавила рейтинг регионов с наиболее высоким потреблением антидепрессантов

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Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами среди российских регионов по потреблению антидепрессантов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В столице лечение от депрессии проходит каждый восьмой, на 10 тысяч человек приходится 1 268 упаковок антидепрессантов, в Санкт-Петербурге – каждый девятый и 1 158 упаковок, в Московской области – каждый девятый и 1 102 упаковки.
При этом в Калужской области на 10 тысяч человек приходится 964 упаковки антидепрессантов, в Ростовской области – 955, в Белгородской – 932, в Орловской и Тульской – по 914, в Рязанской – 864, в Томской области – 836.
В ЦРПТ отметили, что меньше всего антидепрессантов принимают жители Тывы (58 упаковок на 10 тысяч человек, Чечни (83 упаковки) и Ненецкого автономного округа (143 упаковки).
Кроме того, к "счастливым" регионам отнесены Якутия (147 упаковок), Чукотка (193), Бурятия (195), Калмыкия (200), Ингушетия (202), Дагестан (206) и Забайкальский край (206).
Ранее психиатр и доктор медицины Алекс Димитриу назвал способ избавиться от тревоги, стресса и некоторых других психологических проблем без применения лекарственной терапии. Эксперт уточнил, что сон, физические упражнения, диету и медитацию являются основой здоровья и могут помочь любому.
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