Эксперт предупредил об опасности ночного бодрствования

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Ночные бодрствования могут стать причиной депрессии и тревожного состояния, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, врач-кардиолог, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников.

"В итоге может развиться тревожное или депрессивное состояние, а также психосоматические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем", – приводит его слова "Газета.ру".

Эксперт отметил, что в молодости организм быстро справляется с последствиями бессонницы, однако со временем начинает снижаться работоспособность, копится усталость, а также начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Подхомутников добавил, что биоритмы организма связаны со сменой дня и ночи. Они регулируются солнечным светом, который влияет на шишковидную железу, отвечающую за выработку мелатонина.

В свою очередь, мелатонин участвует в регулировании циклов сна и бодрствования, а для его выработки необходимо пребывание в полной темноте. При ночном бодрствовании эти процессы нарушаются, а бессонница становится проявлением этого состояния.

При этом врач не рекомендовал принимать снотворное или искусственный аналог мелатонина, так как они не дают стопроцентного снотворного эффекта, но могут при неправильном приеме вызвать психологическую зависимость.

По словам эксперта, прием мелатонина нужно начать при условии, если человек сделал все дела, принял душ, отключил гаджеты и подготовился к отходу ко сну. Принимать препарат на постоянной основе врач советует не более месяца.

"Регулярно получая необходимое количество искусственного мелатонина, наш организм может залениться и перестать производить свой собственный "гормон ночи", – подчеркнул Подхомутников.

Кроме того, следует пробовать стимулировать выработку собственного мелатонина с помощью магния, так как при его нехватке организм человека не может полностью расслабиться.

Ранее эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль назвал продукты, мешающие уснуть ночью. По словам Видаля, ночью нельзя есть мороженое из-за сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Также эксперт по питанию рекомендовал перед сном отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.

