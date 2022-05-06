Ученые выявили биомаркеры крови, указывающие на риск самоубийства

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Психиатры из Калифорнийского университета в Ирвайне выявили маркеры крови, которые указывают на риск совершения самоубийства у людей, страдающих депрессией. Об этом говорится в статье журнала Translational Psychiatry.

В материале отмечается, что специалисты изучили образцы крови и мозга людей, совершивших суицид, и сравнили с образцами тех людей, которые умерли по другим причинам.

В ходе исследования ученые обнаружили изменения в экспрессии генов, связанных с реакциями на стресс, циркадным ритмом, регуляцией иммунитета и состоянием теломер – концевых участков хромосом, которые несут защитную функцию.

"Эти биомаркеры крови – важный шаг к разработке анализов крови для выявления пациентов с непосредственным риском самоубийства", – отметили авторы исследования.

Психиатры рассчитывают, что полученные данные позволят в будущем помогать людям с высоким риском совершения суицида.

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