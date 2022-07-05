Москва 24 в рубрике "Джарит лето" проведет эксперимент. Сколько понадобится времени, чтобы под московским пеклом растаяло мороженое?

Камера в центре непрерывно будет следить за порцией мороженого. Порцию из 52 шариков оставили на солнце в 11:05. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.