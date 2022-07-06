Договор купли-продажи автомобиля можно будет оформить на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале госуслуг появится функция оформления сделок купли-продажи транспортных средств с юридическим закреплением, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Об этом сообщает ТАСС.

"Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг. – Прим. ред.) совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития", – сказал Черников.

Ранее Черников сообщил, что электронные водительские права планируется внедрить в России до конца текущего года. Он также выразил надежду, что электронное удостоверение будет востребованным среди большинства участников дорожного движения.