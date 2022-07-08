Собянин поддержит выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства"

В Москве выделили грант на проведение XIX выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Речь о сумме в 8,45 миллиона рублей.

Это крупнейший духовно-просветительский проект РПЦ и Минкультуры, реализуемый при поддержке правительства Москвы. В этом году ждут порядка 300 тысяч посетителей. Мероприятие призвано содействовать историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан, в том числе детей и молодежи.

Выставка-форум пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии подведут итоги первого Всероссийского фестиваля авторской фотографии "Россия – моя история", который проходит в столице и регионах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.