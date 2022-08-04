В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в Москве зафиксировали 5 973 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 290 пациентам. Выздоровели 3 690 человек, которые ранее прошли лечение от коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, за сутки скончались 10 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом результата на COVID-19.

В России за прошедшие сутки выявили 17 126 случаев коронавирусной инфекции. Число новых случаев стало максимальным с 2 апреля. Госпитализированы 1 916 пациентов.

