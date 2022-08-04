Гостей фестиваля "Московское варенье" пригласили на кулинарные мастер-классы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На площадках фестиваля "Московское варенье" пройдут кулинарные мастер-классы. Так, все желающие научатся варить варенье из черники и топинамбура, малины с дыней, фундука, спелой вишни и корицы, а также узнают секреты гурьевской каши и сибирских шанежек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В "Мастерской волшебного варенья" на улице Адмирала Руднева можно попробовать варенья Шахерезады, Конька-Горбунка, Снегурочки, гномов, дракона и кота Баюна. Сладости от других сказочных персонажей – Золотой Рыбки, единорога, Снежной королевы, Хозяйки Медной горы, Жар-птицы, Царевны Лебеди и эльфов – приготовят на улице Хачатуряна", – говорится в материале.

На площадке, расположенной на бульваре Дмитрия Донского, гости узнают о варенье с сиренью Петра Чайковского, угощении с брусникой императрицы Елизаветы Петровны и лакомстве с огурцами, которое любил Иван Грозный.

Варенья из розмарина с клубникой, клюквы, смородины с тархуном, ежевики и других ягод можно попробовать на Ореховом бульваре, улицах Перерва и Городецкой, а также в сквере у Гольяновского пруда.

Украшать баночку для варенья посетителей научат на площадке фестиваля, расположенной на Тверской площади. На площади Революции все желающие смогут сделать акварельные зарисовки и необычные амулеты из засушенных цветов.

На площади Славы в Кузьминках юных садоводов научат расписывать мини-ведерки, украшать баночку для варенья и садовые грабли.

Также различные мероприятия пройдут на фестивальных площадках на Профсоюзной улице, на улицах Ключевой, Вешняковской, в парке "Бригантина" и на Коптевском бульваре. Также мастер-классы пройдут в Крюкове, на Митинской улице, Ореховом бульваре, на пересечении Мещерской и Соколово-Юровской улиц, у станции метро "Некрасовка" и на Волгоградском проспекте.

23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Торговые шале украсили цветами и арками с яркими растениями. Дополняют их главные символы фестиваля – разноцветные банки "Московского варенья". На площадках можно посетить мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические или экологические.

На Тверском бульваре с 5 по 7 августа будет работать FASHION-маркет, где можно купить одежду молодых российских дизайнеров, аксессуары, товары для домашних любимцев, сделать летний макияж, научиться рисовать скетчи и заняться спортом на свежем воздухе. В специальной студии все желающие под руководством профессионалов смогут переделать одежду под свой стиль.

