"Интервью": Софья Троценко – о ситуации на отечественном артрынке

Что происходит с артрынком в России в год санкций? Где востребовано российское искусство? Можно ли сегодня считать искусство хорошей инвестицией или способом сохранить сбережения?

И как меняется старейшее арт-пространство Москвы в эпоху джентрификации промзон? Об этом в своем интервью рассказала Софья Троценко, российский арт-продюсер, основатель Центра современного искусства "Винзавод".