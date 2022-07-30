"The City": чем заняться и куда пойти в выходные

В эти выходные в Москве и рядом с ней проходит как минимум шесть фестивалей. Так, в саду "Эрмитаж" можно попасть на фестиваль Chess & Jazz. Там есть лекторий и шахматная программа, где можно сразиться с настоящими гроссмейстерами. А Никола-Ленивце идет "Архстояние", одно из главных арт-событий года.
А музее-усадьбе "Архангельское" проходит выставка современного искусства. Там можно увидеть портрет дерева, главные зрители которого – деревья. Вся экспозиция разделена на три части, которые пересекаются с тремя главными страстям семьи Юсуповых.
Между тем для любителей домашнего отдыха состоялась премьера сериала "Лестница" с Колином Фертом в главной роли. Шоу рассказывает об известном писателе, жена которого падает с лестницы и погибает, однако на ее теле обнаруживают десятки ран. Версий случившегося будет много, однако главным подозреваемым окажется герой Ферта.
Об этих и других событиях из жизни города – в сюжете проекта The City.
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