"The City": чем заняться и куда пойти в выходные

В эти выходные в Москве и рядом с ней проходит как минимум шесть фестивалей. Так, в саду "Эрмитаж" можно попасть на фестиваль Chess & Jazz. Там есть лекторий и шахматная программа, где можно сразиться с настоящими гроссмейстерами. А Никола-Ленивце идет "Архстояние", одно из главных арт-событий года.

А музее-усадьбе "Архангельское" проходит выставка современного искусства. Там можно увидеть портрет дерева, главные зрители которого – деревья. Вся экспозиция разделена на три части, которые пересекаются с тремя главными страстям семьи Юсуповых.

Между тем для любителей домашнего отдыха состоялась премьера сериала "Лестница" с Колином Фертом в главной роли. Шоу рассказывает об известном писателе, жена которого падает с лестницы и погибает, однако на ее теле обнаруживают десятки ран. Версий случившегося будет много, однако главным подозреваемым окажется герой Ферта.

Об этих и других событиях из жизни города – в сюжете проекта The City.

