"Юмор на все времена": Александр Ширвиндт и Михаил Державин

Выпуск посвящен невероятному дуэту, который просуществовал на сцене целых 60 лет. Это два блистательных актера и друга – Михаил Державин и Александр Ширвиндт.

Благодаря чему они пронесли дружбу через всю жизнь? Как разыгрывали коллег и смогли проработать в одном театре? Об этом – в программе "Юмор на все времена".