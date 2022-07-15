"Юмор на все времена": Андрей Миронов

Выпуск посвящен талантливому артисту эстрады, актеру Андрею Миронову. Еще при рождении мама назвала Миронова подарком для женщин. Он вырос именно таким мужчиной – обаятельным, харизматичным, настоящим рыцарем.

Миронов был неотразим. Но давалось это ему совсем не легко. С юных лет он испытывал трудности с лишним весом. О самых смешных выступлениях артиста и переломных моментах его жизни – в программе "Юмор на все времена".