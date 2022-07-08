"Юмор на все времена": Александр Иванов

Программа "Юмор на все времена" рассказывает о юмористах и артистах разговорного жанра. В этой передаче речь пойдет о короле стихотворной пародии, ведущем популярнейшей программы "Вокруг смеха" Александре Иванове.

Как учитель черчения стал популярным ведущим? Почему продавал книги в Олимпийском и не смог принять закрытие программы "Вокруг смеха" – в программе "Юмор на все времена".