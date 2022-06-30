Суд Петербурга запретил мультфильм "Счастливые лесные друзья" в России

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил для распространения в России информацию по ссылке на YouTube с мультфильмом "Счастливые лесные друзья", сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
Отмечается, что предназначенный для детей мультфильм содержит материалы, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих. Кроме того, в нем присутствуют связанные с насилием, кровью, убийствами сцены.
"Мультипликационный сериал ставит своей целью показать различные виды смертельного исхода для главных героев. Согласно аннотации, главные герои в обычных жизненных ситуациях подвергаются физическому и моральному насилию, издевательствам и мучительной гибели", – подчеркнули в суде.
Мультфильм может оказаться для несовершеннолетних привлекательным из-за психологических особенностей подростков и будут побуждать "к действиям подражательного характера".
Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил интернет-страницы, на которых размещены фильмы "Зеленый слоник", "Ниндзя-убийца", "Эксперимент за стеклом".
Как отметили в пресс-службе городских судов, в указанных фильмах есть сцены насилия и способы убийства в особо жестокой форме. При этом сайты, на которых они были размещены, не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту, а просмотр их несовершеннолетними может причинить вред их психическому здоровью.
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