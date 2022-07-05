Джеймс Кэмерон может отказаться от съемок последних частей "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон может отказаться от съемок последних частей фильма "Аватар", две из которых выйдут на экраны в 2022 и 2024 годах.

Съемки картин Кэмерон может передать другому режиссеру. Сам он хочет заняться реализацией других проектов, передает журнал Empire.

Кэмерон ранее раскрыл подробности о сиквеле "Аватара". Картина, премьера которой назначена на 16 декабря 2022 года, получила название "Аватар: Путь воды". Действие ленты происходит более чем через 10 лет после событий первого фильма.

Всего по "Аватару" должно выйти четыре фильма. Еще три запланированы на 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.

