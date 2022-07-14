"Ночная смена": украденные песни

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

На этот раз ведущие рассказали о российских украденных песнях, новом трейлере фильма "Брат-3" и каталоге эмодзи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.