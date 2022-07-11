Футбольный эксперт предположил, почему освистали "Би-2" на матче за Суперкубок

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Группу "Би-2" могли освистать на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге из-за антипатриотичной позиции музыкантов или по другим причинам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на футбольного эксперта Дмитрия Галямина.

По его словам, недовольство фанатов мог вызвать и спартаковский шарф, в котором вышел один из музыкантов.

Еще одна возможная причина недовольства болельщиков – принципиальная позиция губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из-за которой не удалось согласовать выступление Сергея Шнурова, полагает Галямин.

Известно, что Шнуров не раз пел неофициальный гимн "Зенита" с болельщиками.

Ранее сообщалось, что болельщики освистали группу "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком". По одной из версий, фанаты припомнили музыкантам антироссийские высказывания. В итоге песню практически заглушил недовольный гул.

