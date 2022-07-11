Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России

Болельщики освистали группу "Би-2" во время выступления на матче за суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком". По одной из версий, фанаты припомнили музыкантам антироссийские высказывания.

По другой – причина была в том, что болельщикам могло не понравится, что один из солистов вышел на "Зенит-Арену" с красно-белым шарфом. В итоге песню практически заглушил недовольный гул.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.