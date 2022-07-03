"Московский спорт": День Московского спорта состоялся в "Лужниках"

День Московского спорта состоялся в "Лужниках".

Отмечается, что на разных спортивных территориях, которые называются тренировочными станциями, можно было встретить ребят, увлекающихся совершенно разными видами спорта, среди которых, в частности, баскетбол и воркаут.

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