"The City": где посмотреть на звезды

В мегаполисе тоже можно понаблюдать за звездами. Где же ловить звездопад?

Например, в Московском планетарии. В начале лета там открыли пространство "Лунариум". Его верхний этаж посвящен изучению Земли, а нижний – всей вселенной. В специальном кресле можно ощутить на себе эффект от землетрясения. В музее есть прибор, с помощью которого можно сделать облако или торнадо. Кроме того, в "Лунариуме" создали интерактивную таблицу Менделеева. Здесь можно смешать какие угодно элементы и посмотреть, что из этого получится.

Под куполом Московского планетария расположился Большой звездный зал – кинотеатр, где можно посмотреть на звездное небо и разные познавательные фильмы о нашей вселенной.

Кстати, у планетария есть свой собственный парк с огромной коллекцией световых часов. Он работает только летом, но главная достопримечательность – обсерватория. Сюда можно прийти посмотреть на звезды, но только в выходные дни при хорошей погоде.

Открыта обсерватория и в культурном центре ЗИЛ. Помимо селфи на фоне уникальных телескопов XIX века, здесь можно сделать астрофотографии. Сотрудники покажут, как сфотографировать Луну или Большую Медведицу. Кстати, снимки можно забрать с собой. Приятный бонус – вход на экскурсию бесплатный.

Еще одна локация для наблюдения за звездами есть на Воробьевых горах – обсерватория Московского дворца пионеров. Телескоп здесь мощный – можно увидеть Марс и Венеру. Главное условие – безоблачная погода.

Подробнее – в сюжете проекта The City.