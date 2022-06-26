Жители и гости Москвы выстроились в очередь к речным трамваям. Купить билеты на теплоход можно онлайн и в кассах на причалах.

Помимо очереди в кассы, желающим придется подождать и на входе к теплоходам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

