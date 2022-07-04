Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 июля в центре Москвы пройдет велогонка "Кремль", в которой примут участие 500 велосипедистов-любителей. Старт заезда в 08:00 с лимитом по времени в три часа.

Протяженность одного круга маршрута гонки составляет девять километров. Трасса пройдет вдоль Кремлевской набережной, вокруг храма Христа Спасителя, Устьинского сквера и Политехнического музея. Регистрация на гонку уже открыта. Для участия понадобится медицинская справка о допуске к соревнованиям.

Каждый участник получит стартовый пакет, включая номер участника и бонусы от партнеров. Также гонщикам предоставят чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки и камеры хранения в стартовом городке, питание, прохладительные и теплые напитки. Всех финишировавших ждут памятные медали, а победителей и призеров – ценные призы от спонсоров и организаторов велогонок.