14:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
9 июля в центре Москвы пройдет велогонка "Кремль", в которой примут участие 500 велосипедистов-любителей. Старт заезда в 08:00 с лимитом по времени в три часа.
Протяженность одного круга маршрута гонки составляет девять километров. Трасса пройдет вдоль Кремлевской набережной, вокруг храма Христа Спасителя, Устьинского сквера и Политехнического музея. Регистрация на гонку уже открыта. Для участия понадобится медицинская справка о допуске к соревнованиям.
Каждый участник получит стартовый пакет, включая номер участника и бонусы от партнеров. Также гонщикам предоставят чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки и камеры хранения в стартовом городке, питание, прохладительные и теплые напитки. Всех финишировавших ждут памятные медали, а победителей и призеров – ценные призы от спонсоров и организаторов велогонок.
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