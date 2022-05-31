Москвичи оценили новый сервис покупки билетов на прогулочные теплоходы "Суда сюда!"

Москвичи оценили новый сервис покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи "Суда сюда!".

Для приобретения билета необходимо зайти на сайт, выбрать дату, маршрут, время и причал отправления. После оплаты на электронную почту придет билет с QR-кодом.



В настоящее время можно купить прогулочные маршруты "Северный", "Коломенский", "Круговой" и "Центральный", Северный речной вокзал – Химки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.