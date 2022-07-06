"Ночной забег" пройдет в Москве 9–10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь с 9 на 10 июля в столице пройдет "Ночной забег". По улицам города пробегут тысячи спортсменов в сопровождении неоновых огней и светомузыки. Старт запланирован на 22:30 и продлится до последнего участника.

Начнут дистанцию бегуны от Малой спортивной арены "Лужники", а финишируют – на центральной площади чуть дальше памятника Ленину. Длина трассы составляет 10 километров.

Накануне и в день забега вместе со стартовым номером каждый участник получит налобный фонарик, также на форму можно прикрепить неоновые и светоотражающие элементы. На участниках можно будет увидеть яркие спортивные костюмы, ночные рубашки, разноцветные юбки, украшенные гирляндами и, возможно, даже джедайские мечи.

Все финишировавшие получат памятные значки с символикой забега, а призеры и победители забега – подарки от организаторов и партнеров.