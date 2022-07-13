В Сети вышел трейлер фильма "Брат 3"

Первый трейлер фильма "Брат 3" появился в Сети. Он такой же непонятный, как и вся история с новой кинолентой. Фильм "Брат 3" никакого отношения к предыдущим картинам не имеет. Похоже, создатели просто решили заработать на чужом имени.

На кадрах показан парень из криминального мира 90-х годов, разъезжающая по городу милиция и интерьеры особняка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.